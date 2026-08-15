Letojanni, scontro tra auto e scooter: muore un 39enne di Taormina

Un uomo di 39 anni, originario di Taormina, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte a Letojanni, lungo la Strada Statale 114. Il sinistro ha coinvolto un’automobile e lo scooter sul quale viaggiava la vittima insieme a una donna.

Secondo le informazioni disponibili, i due mezzi si sono scontrati mentre percorrevano il tratto della statale che attraversa il territorio di Letojanni. A seguito dell’impatto, il 39enne ha riportato gravi ferite che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi.

L’uomo è stato trasferito al Policlinico, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le lesioni riportate nello scontro si sono tuttavia rivelate fatali e il 39enne è deceduto successivamente in ospedale.

Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre due persone. Si tratta della donna che viaggiava sullo scooter insieme alla vittima e del conducente dell’automobile coinvolta nello scontro. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Taormina per ricevere le cure necessarie.

L’episodio si è verificato sulla Statale 114, una delle principali arterie stradali della zona ionica messinese. L’incidente di Letojanni si aggiunge alla serie di sinistri con conseguenze mortali registrati sulle strade della provincia di Messina.

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