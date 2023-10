Ecco i cinque nomi possibili dell’Ospedale Papardo

Dal 23 ottobre al 6 novembre, il pubblico è invitato a partecipare a una consultazione online per selezionare il nuovo nome dell’Ospedale Papardo, situato nella città di Messina. L’iniziativa è promossa dall’Ordine dei Medici della provincia, che ha proposto cinque opzioni tra cui scegliere: “Saverio D’Aquino”, “S.Annibale Maria di Francia”, “Madonna della Lettera”, “Ospedale dei Laghi” o “dello Stretto”.

Questo processo di cambio di denominazione è stato avviato in seguito a una precedente fase di raccolta di proposte da parte della cittadinanza, che ha portato a una lista di nomi ritenuti significativi in base alla storia e al legame dell’ospedale con il territorio. Dopo aver analizzato attentamente le segnalazioni ricevute, una commissione speciale, composta da diversi membri, ha selezionato le cinque opzioni attualmente in consultazione.

La consultazione online è un passo importante per coinvolgere la comunità messinese nella scelta del nuovo nome dell’ospedale. Il commissario straordinario dell’A.O. Papardo, Alberto Firenze (nella foto in alto), ha dichiarato: “Abbiamo voluto rendere protagonisti i messinesi, che già in estate hanno risposto in modo importante. Naturalmente, dopo questa ulteriore votazione, la decisione definitiva sarà condivisa con le istituzioni regionali e farà un preciso iter burocratico nelle more dei nuovi atti aziendali e delle naturali modifiche normative necessarie a riguardo”.

La commissione incaricata di selezionare le opzioni è composta da diverse personalità, tra cui l’assessore alle politiche sociali del Comune di Messina, Alessandra Calafiore; il presidente dell’Ordine dei medici, Giacomo Caudo (nella foto in basso); la giornalista Marina Bottari, nota figura di Rtp Tv e Gazzetta del Sud; e il direttore generale della Scuola di Liberalismo Fondazione Luigi Einaudi di Messina, Pippo Rao.

Il presidente Caudo ha sottolineato l’importanza di coinvolgere la cittadinanza in questo processo di cambio di nome e ha evidenziato l’interesse e l’affetto dei messinesi nei confronti dell’ospedale Papardo. Il nuovo nome rifletterà l’identità e il legame speciale tra la comunità e questa istituzione sanitaria storica.

La consultazione online inizierà il 23 ottobre alle 00.01 e si concluderà il 6 novembre 2023 alle 23.59. I cinque nomi in competizione sono: “Ospedale Saverio D’Aquino”, “Ospedale Sant’Annibale Maria di Francia”, “Ospedale Madonna della Lettera”, “Ospedale dei Laghi” e “Ospedale dello Stretto”. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per determinare il nome che meglio rappresenterà l’ospedale Papardo nel futuro.

