Droga e armi a Palermo, sospesa per 30 giorni l’attività di un pub

Il Questore di Palermo ha disposto la sospensione per trenta giorni della Segnalazione certificata di inizio attività relativa alla somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico di tipo pub, situato nel quartiere Tribunale-Castellammare del capoluogo. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La misura amministrativa, di competenza dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, trae origine da un’attività di controllo effettuata nella notte del 5 febbraio dai Carabinieri, con il supporto della Polizia municipale. Nel corso dell’ispezione, all’interno del magazzino del locale, sono state rinvenute sostanze stupefacenti e alcuni bossoli a salve.

A seguito di tali riscontri, gli accertamenti sono stati estesi agli altri ambienti del pub, dove i militari hanno individuato un bilancino di precisione, un coltello con residui di sostanza stupefacente, bossoli a salve inesplosi e un fucile a pompa semiautomatico con matricola abrasa, corredato dal relativo munizionamento.

Alla luce della gravità dei fatti accertati e del rischio concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore ha ritenuto necessario adottare un provvedimento urgente di natura preventiva. La sospensione della Scia è stata disposta per impedire il protrarsi di situazioni ritenute illegali e per salvaguardare l’incolumità dei cittadini, in attesa degli ulteriori sviluppi delle attività di competenza delle autorità preposte.

