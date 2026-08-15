✍ Ferragosto, una tradizione che attraversa oltre duemila anni

di Maria Cristina Miragliotta – Il 15 agosto rappresenta uno degli appuntamenti più consolidati del calendario italiano. Il Ferragosto, celebrato nel pieno della stagione estiva, unisce nel tempo tradizioni di origine antica, ricorrenze religiose e consuetudini legate alle vacanze, coinvolgendo località turistiche, città e piccoli centri.

Le origini della festività risalgono all’epoca romana. Il termine Ferragosto deriva infatti dalle Feriae Augusti, il periodo di riposo istituito dall’imperatore Augusto nel 18 avanti Cristo dopo le attività agricole dei mesi precedenti. Nel corso dei secoli la ricorrenza si è intrecciata con la tradizione cristiana e con la celebrazione dell’Assunzione di Maria, fissata il 15 agosto.

La giornata coincide soprattutto con uno dei momenti di maggiore movimento turistico dell’anno. Spiagge, località montane e centri di villeggiatura registrano una presenza significativa di visitatori, mentre numerosi Comuni organizzano manifestazioni, spettacoli, concerti, sagre e iniziative dedicate a residenti e turisti.

In molte località italiane restano vive anche le celebrazioni religiose, con messe solenni e processioni dedicate alla Madonna Assunta. Accanto agli appuntamenti liturgici trovano spazio le tradizionali riunioni familiari, i pranzi all’aperto, le escursioni e le giornate trascorse al mare.

In Sicilia il Ferragosto assume una particolare rilevanza nelle località costiere e turistiche, dove il periodo coincide con una delle fasi di maggiore affluenza della stagione. Stabilimenti balneari, strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali si preparano ad accogliere residenti e visitatori, mentre nei centri urbani vengono predisposti eventi e servizi collegati all’aumento delle presenze.

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