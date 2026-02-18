Campagna antinfluenzale, vaccini in crescita del 45% in Sicilia

La campagna di vaccinazione antinfluenzale si avvia alla conclusione il prossimo 28 febbraio, registrando un rilevante apporto delle farmacie alla copertura immunitaria della popolazione su tutto il territorio nazionale. In Sicilia si evidenzia un incremento significativo delle somministrazioni effettuate nelle farmacie, con 16.542 dosi inoculate, pari a un aumento del 45% rispetto alle 11.340 registrate nella campagna conclusasi nel febbraio 2025.

Il maggior numero di vaccinazioni è stato rilevato nell’area di Palermo e provincia, dove i cittadini immunizzati sono stati 6.030, a fronte delle circa 5.500 dosi somministrate nello stesso periodo della precedente stagione invernale.

Secondo Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo, “questi dati confermano che la rete delle farmacie territoriali svolge un ruolo fondamentale per il Servizio sanitario nazionale, non solo come un presidio per la vaccinazione antinfluenzale, ma anche come hub vaccinale polivalente capace di rispondere con efficacia anche alla domanda di protezione contro il Covid-19 e altre patologie”.

Tobia ha inoltre evidenziato come l’attività dei farmacisti anticipi l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge sulle Semplificazioni, che introduce per la cosiddetta “farmacia dei servizi” la possibilità di somministrare, ai soggetti con più di 12 anni, tutti i vaccini inclusi nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale.

Lo stesso Tobia ha sottolineato che “il successo di questa campagna ci dice che la farmacia può dare un contributo decisivo alla prevenzione sanitaria, favorendo un aumento della copertura vaccinale e offrendo ai cittadini un accesso rapido, sicuro e professionale ad una gamma di vaccini sempre più ampia”.

