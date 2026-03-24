Uomo trovato morto vicino alla spiaggia di Spartà a Messina

Il corpo senza vita di un uomo di 65 anni è stato rinvenuto nel primo pomeriggio nella zona di Spartà, a Messina, in prossimità della battigia. Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dall’arenile, dove il cadavere giaceva a pochi metri dal mare.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo sarebbe stato individuato da alcuni presenti nell’area, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le verifiche di rito per chiarire la dinamica dei fatti e accertare le circostanze del decesso.

Gli accertamenti preliminari condotti nell’immediatezza non avrebbero evidenziato elementi riconducibili a cause violente. In base a quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, la morte sarebbe attribuibile a cause naturali.

Le operazioni si sono svolte nell’area costiera di Spartà, nella zona nord della città dello Stretto, dove i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi necessari e raccolto le informazioni utili alla ricostruzione dell’episodio. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo oltre all’età.

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