Ferrari racconta Carlo Angela agli studenti dell’I.C. “Anna Rita Sidoti”

Nell’ambito delle iniziative legate al “Maggio dei Libri”, all’interno dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” si è svolto un incontro con lo scrittore Alessandro Q. Ferrari, protagonista di un appuntamento dedicato alla promozione della lettura tra gli studenti della scuola secondaria.

L’iniziativa ha preso spunto dalla lettura del volume “Carlo Angela e il segreto dei matti”, scelto per il “Progetto Lettura” realizzato in collaborazione con la libreria “Articolo 18” di Teodoro Cafarelli. Nel corso dell’incontro, l’autore ha illustrato ai ragazzi la figura di Carlo Angela, medico e padre del divulgatore Piero Angela, soffermandosi sul suo impegno nel salvataggio di numerosi ebrei durante il periodo delle deportazioni.

Il confronto con gli studenti si è sviluppato attraverso domande e riflessioni sui temi affrontati nel libro, ma anche sul percorso personale e professionale dello scrittore. Gli alunni hanno mostrato particolare interesse per il processo creativo legato alla scrittura e per le esperienze che hanno contribuito alla nascita dell’opera.

Ferrari ha inoltre raccontato il proprio avvicinamento alla letteratura e alcune esperienze di vita che hanno influenzato il suo percorso umano e artistico. Nel dialogo con i ragazzi è stato evidenziato il valore della lettura come strumento di crescita personale e occasione di confronto con sé stessi e con gli altri.

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