Impianti sportivi e NCC, approvati a Gioiosa Marea i nuovi regolamenti

L’assemblea comunale di Gioiosa Marea ha approvato il bilancio consolidato 2024 e due regolamenti riguardanti l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e il servizio di noleggio con conducente e taxi. I provvedimenti definiscono un quadro organizzativo aggiornato per la gestione di servizi e strutture pubbliche sul territorio.

Il regolamento relativo agli impianti sportivi interessa diverse strutture, tra cui i campi da calcio e calcetto e il palazzetto di via Pirandello. Il documento stabilisce criteri uniformi per la concessione e l’uso degli spazi, con l’obiettivo di garantire un accesso equilibrato tra scuole, associazioni, istruttori e singoli cittadini. Il testo disciplina inoltre le responsabilità tra l’ente comunale e i concessionari, includendo indicazioni sulla manutenzione ordinaria e sull’organizzazione delle attività.

È stato inoltre approvato il nuovo regolamento per il servizio NCC e taxi, predisposto per adeguare la normativa comunale ai più recenti indirizzi nazionali e regionali. Il provvedimento recepisce le richieste avanzate dagli operatori turistici e dai soggetti attivi nel settore della mobilità locale.

L’atto mira a favorire una maggiore copertura del servizio sul territorio, con particolare riferimento alle aree meno servite dal trasporto pubblico e alle necessità degli utenti con ridotta mobilità. “L’aggiornamento mira a migliorare la qualità del servizio e la sua fruibilità”, è stato sottolineato durante la seduta.

