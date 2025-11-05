Sicurezza nei cantieri, due imprese sanzionate nel Messinese

Il Contingente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro della Sicilia ha svolto, nei giorni scorsi, una serie di verifiche nella provincia di Messina, con particolare attenzione ai comparti dell’edilizia e del commercio. Gli accertamenti hanno riguardato diverse imprese attive nelle aree di Sant’Agata di Militello, Capo d’Orlando e Milazzo.

Nel settore edile, a Sant’Agata di Militello gli ispettori hanno riscontrato carenze nelle misure di protezione del cantiere, contestando all’impresa esecutrice l’assenza di una recinzione ritenuta conforme agli standard previsti. Per tale violazione è stata comminata una sanzione di circa 3.000 euro. Un intervento analogo è stato effettuato a Capo d’Orlando, dove in un altro cantiere è stata rilevata la mancanza di parapetti in corrispondenza di alcuni balconi. Anche in questo caso, all’impresa incaricata è stata applicata una sanzione di circa 3.000 euro.

Nel settore commerciale, il controllo effettuato in un esercizio di Milazzo ha portato all’individuazione di una lavoratrice impiegata da due mesi senza regolare contratto. Secondo quanto riferito dagli ispettori, la dipendente era stata qualificata come “in prova” ma priva di qualsiasi formalizzazione. La lavoratrice è stata immediatamente allontanata dal posto di lavoro e dovrà essere assunta regolarmente. Al titolare dell’attività è stata applicata la maxisanzione prevista per l’impiego di personale non dichiarato, in forma aggravata.

