Asili nido, 308mila euro per nuovi arredi nei Nebrodi

Nuove risorse in arrivo per il potenziamento delle strutture educative dedicate alla prima infanzia in diversi comuni del comprensorio nebroideo. È stato infatti approvato un finanziamento complessivo pari a 308 mila euro destinato all’acquisto di arredi e dotazioni per asili nido e scuole dell’infanzia situati nei territori di Gioiosa Marea, Piraino, Montagnareale, Oliveri e Floresta.

L’intervento interesserà nello specifico gli asili nido di Gioiosa Marea centro e San Giorgio, nel comune di Gioiosa Marea, oltre alle strutture di Gliaca e Zappardino nel comune di Piraino. Beneficiarie delle nuove forniture saranno inoltre le realtà educative presenti nei comuni di Montagnareale, Oliveri e Floresta.

Le somme sono state assegnate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e saranno utilizzate per l’acquisto di nuovi arredi didattici, concepiti per migliorare la qualità degli spazi destinati alle attività educative della fascia d’età compresa tra zero e sei anni.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di adeguare gli ambienti scolastici alle più recenti esigenze pedagogiche, attraverso soluzioni capaci di favorire percorsi formativi, attività laboratoriali e momenti di apprendimento in contesti più funzionali e accessibili.

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