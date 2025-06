Stalla abusiva scoperta a Monte Pò: gestore multato per 9.500 euro

Durante un controllo congiunto tra la Polizia di Stato e il Servizio di sanità veterinaria dell’Asp di Catania, è stata individuata una stalla abusiva in via Felice Fontana, nel quartiere Monte Pò. L’operazione, svolta dalla Squadra a Cavallo della Questura di Catania con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp, rientra in un programma di verifiche volto a garantire il benessere degli animali e a contrastare la macellazione clandestina e le corse non autorizzate.

All’interno del locale sono stati trovati tre cavalli e un asino in buono stato di salute, ospitati però in un box privo del codice aziendale obbligatorio. Il gestore è stato sanzionato per 1.500 € per l’assenza del codice e per altri 8.000 € per non aver eseguito il test per l’anemia e per la mancanza di codici aziendali relativi a due cavalli. Gli equidi sono stati posti sotto sequestro e affidati allo stesso proprietario, cui è stato imposto l’adempimento di tutti gli obblighi di legge.

L’attività si inserisce in un programma annuale di verifiche che ha già portato al sequestro di diverse strutture non autorizzate negli ultimi mesi, garantendo la tutela di numerosi equidi e prevenendo reati nel settore.

👁 Articolo letto 179 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.