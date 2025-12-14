Patti, Sciotto chiede interventi urgenti per l’Ospedale “Barone Romeo”

Un’interrogazione a risposta scritta è stata presentata all’Assemblea regionale siciliana dall’onorevole Matteo Sciotto, sottoscritta anche dagli onorevoli Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo, per sollecitare interventi urgenti a tutela dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. L’atto è indirizzato al presidente della Regione e all’assessore regionale alla Salute e richiama una serie di criticità organizzative e strutturali che, secondo i firmatari, incidono sull’operatività del presidio sanitario.

Sciotto definisce la struttura “un presidio di riconosciuta eccellenza per il territorio tirrenico-nebroideo”, sottolineando come la recente classificazione a Dea di I livello abbia formalizzato un ruolo già svolto nel tempo. A fronte di questo riconoscimento, l’interrogazione evidenzia difficoltà che rischiano di compromettere la continuità e la tempestività delle cure.

Tra i principali nodi segnalati vi è la situazione del blocco operatorio. Da oltre un anno, due delle quattro sale risultano inutilizzabili, nonostante lavori di ristrutturazione avviati nel febbraio 2024 e non conclusi. Attualmente sarebbero operative solo due sale, di cui una riservata alle urgenze, mentre l’attività chirurgica ordinaria si reggerebbe su una sola sala effettivamente disponibile. Una condizione che, secondo quanto riportato, avrebbe determinato un allungamento delle liste d’attesa e una riorganizzazione penalizzante dei turni di lavoro.

Criticità rilevanti vengono segnalate anche nel reparto di Ortopedia. Il servizio può contare su due soli medici, entrambi beneficiari della legge 104, mentre il concorso bandito nel luglio scorso per tre posti non ha registrato alcuna candidatura. L’assistenza è garantita anche grazie al supporto di specialisti provenienti dall’ospedale di Sant’Agata di Militello, presenti solo alcuni giorni a settimana, senza copertura notturna e con limitazioni sugli interventi in urgenza.

L’interrogazione richiama inoltre la carenza di personale in Anestesia e Rianimazione, settore nel quale l’attività prosegue grazie all’impegno dei professionisti in servizio e al contributo degli specializzandi, in attesa dell’espletamento di nuove procedure concorsuali.

Nel documento, Sciotto chiede “tempi certi per il completamento dei lavori, azioni concrete per il reclutamento di personale e un piano strutturale di potenziamento dell’ospedale”, sollecitando risposte puntuali da parte del governo regionale sulle iniziative da intraprendere.

