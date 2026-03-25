Comunità riunita nella 34ª Giornata dei Missionari Martiri

Una veglia di preghiera e memoria ha riunito la comunità diocesana nella serata del 24 marzo nella chiesa di Santa Margherita a Pozzillo, in occasione della 34ª Giornata dei Missionari Martiri. L’iniziativa, intitolata “Gente di primavera”, è stata promossa dall’Ufficio Missionario diocesano insieme ai Missio Giovani, coordinati da don Orazio Sciacca, con il supporto della parrocchia guidata da don Andrea Grasso.

La ricorrenza coincide con l’anniversario dell’uccisione dell’arcivescovo Óscar Arnulfo Romero, avvenuta nel 1980 durante la celebrazione eucaristica. La celebrazione si è sviluppata attraverso momenti di silenzio, testimonianze e preghiere, con l’obiettivo di ricordare quanti hanno perso la vita nell’annuncio del Vangelo.

Nel corso della veglia è intervenuta anche la Comunità Papa Giovanni XXIII, impegnata in attività missionarie attraverso progetti di sostegno e sviluppo nei contesti più fragili. Durante la celebrazione, don Orazio Sciacca ha affermato: «Fare memoria dei martiri missionari è un momento forte per non dimenticare coloro che hanno donato la vita per Cristo. Lo Spirito Santo ci aiuti ad essere testimoni dell’amore di Dio nell’oggi della storia».

Il vicario generale mons. Agostino Russo ha richiamato il valore della preghiera e della testimonianza concreta: «La preghiera è la prima azione missionaria e la prima forza della speranza. Traduciamo la preghiera in gesti di solidarietà».

Al termine è stato conferito il mandato missionario al diacono Sebastiano Genco e al suo gruppo, diretti in Guinea-Bissau, dove è attiva una presenza missionaria da ventotto anni. Secondo l’Agenzia Fides, nel 2025 sono stati uccisi 17 missionari cattolici nel mondo, quattro in più rispetto all’anno precedente.

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