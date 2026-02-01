Sindaco Niscemi: «Tutti commentano, sono tutti “Niscemologi”»

Sul sito istituzionale del Comune di Niscemi è stato pubblicato il Modulo di richiesta assistenza (Mra) destinato ai cittadini che hanno subito danni in seguito all’emergenza frana, insieme all’ordinanza emanata il 30 gennaio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale. Il provvedimento disciplina le prime misure di sostegno a favore della popolazione coinvolta.

Il sindaco Massimiliano Conti ha spiegato che si tratta di «un primissimo contributo di assistenza per la sistemazione d’urgenza», chiarendo che l’amministrazione comunale ha avviato un censimento degli immobili non abitati, con l’obiettivo di reperire soluzioni temporanee per far fronte all’emergenza abitativa. L’iniziativa, ha aggiunto, sarà ulteriormente approfondita nei prossimi giorni, anche attraverso la disponibilità di proprietari intenzionati a concedere gli alloggi in locazione.

Il primo cittadino ha inoltre confermato che la zona rossa resta invariata. «Al momento è ferma e rimane fissata a 150 metri dal fronte della frana», ha precisato, escludendo modifiche nell’immediato al perimetro dell’area interdetta.

Nel corso del suo intervento, Conti ha respinto alcune critiche rivolte alla città, sottolineando il peso economico e sociale del territorio. «Oggi tutti commentano, sono tutti “Niscemologi”», ha affermato, ricordando che la comunità conta circa 25 mila abitanti e che, secondo stime effettuate con tecnici, il sistema economico locale e il suo indotto producono circa un miliardo di euro l’anno. Il sindaco ha anche contestato le affermazioni relative alla presenza di abitazioni abusive, richiamando l’antichità del centro storico e le origini della città, fondata dalla famiglia Branciforte. Le scuole del paese riapriranno regolarmente domani, 2 febbraio.

