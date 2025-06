Caldo intenso in Sicilia, Vigili del Fuoco impegnati in numerosi incendi

L’ondata di caldo che ha interessato la Sicilia ha provocato la nascita di numerosi incendi in diverse aree dell’isola. I Vigili del Fuoco e il personale del Corpo Forestale sono intervenuti in più località, tra cui Partinico, con interventi mirati in contrada Bosco Falconeria e San Carlo. A San Giuseppe Jato le operazioni si sono concentrate in contrada Perciata, mentre a Monreale le fiamme hanno interessato la zona dell’Acqua Park. Ulteriori focolai sono stati segnalati a Balestrate, lungo la zona autostradale, nonché nelle aree di Misilmeri e Monte Grifone.

Nel complesso, si sono registrati 23 incendi distribuiti sull’intero territorio siciliano. Cinque di questi sono stati localizzati nella provincia di Palermo, quattro ad Agrigento e altrettanti a Caltanissetta. Tre incendi hanno interessato la provincia di Catania, mentre a Enna è stato rilevato un solo focolaio. Messina ha registrato due roghi, uno si è verificato a Ragusa e tre nella provincia di Siracusa.

Le attività di spegnimento e contenimento dei roghi hanno richiesto un impegno coordinato delle forze di emergenza per limitare i danni provocati dal fuoco, che ha avuto origine in diversi punti dell’isola a causa delle condizioni climatiche particolarmente calde e secche.

