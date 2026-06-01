Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dall’1 al 7 giugno
La Sezione della Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario dei controlli programmati sulla velocità lungo alcune delle principali arterie autostradali della provincia. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione finalizzate a favorire il rispetto delle norme del Codice della Strada e a ridurre il rischio di incidenti causati dall’eccessiva velocità.
I controlli saranno effettuati nel periodo compreso tra lunedì 1 e domenica 7 giugno 2026 sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da una maggiore incidentalità.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia Stradale, i dispositivi di rilevazione della velocità saranno operativi nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 giugno 2026. Le verifiche interesseranno alternativamente entrambe le autostrade e verranno svolte in entrambe le direzioni di marcia.
La pubblicazione preventiva delle tratte interessate dai controlli ha lo scopo di sensibilizzare gli automobilisti a mantenere una condotta di guida prudente. L’obiettivo è quello di promuovere il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e contribuire alla sicurezza della circolazione.
La Polizia Stradale ricorda che sulle autostrade il limite massimo consentito è di 130 chilometri orari, ridotto a 110 chilometri orari in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali, invece, il limite è fissato a 110 chilometri orari e scende a 90 chilometri orari in caso di maltempo.
“È importante mantenere sempre la velocità entro i limiti consentiti”, ricorda la Polizia Stradale, evidenziando come una corretta moderazione dell’andatura rappresenti uno degli elementi fondamentali per la prevenzione degli incidenti.
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