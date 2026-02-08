8 febbraio 1936, l’incendio che distrusse il Teatro Regio di Torino

ACCADDE OGGI – Nella notte dell’8 febbraio 1936 un vasto incendio distrusse il Teatro Regio di Torino, uno dei principali teatri lirici europei. Le fiamme si svilupparono nelle ore notturne e in breve tempo avvolsero l’edificio, compromettendone in modo irreversibile la struttura. L’intervento dei soccorsi non riuscì a contenere il rogo, che ridusse in macerie gran parte del complesso teatrale.

Il Teatro Regio era stato progettato dall’architetto Benedetto Alfieri e inaugurato nel dicembre del 1740, divenendo nel corso dei secoli un punto di riferimento per la vita culturale torinese e per la diffusione della musica lirica in Italia e in Europa. Sul suo palcoscenico si erano avvicendati interpreti, direttori e compositori di primo piano, contribuendo alla reputazione internazionale dell’istituzione.

L’incendio del 1936 segnò una brusca interruzione delle attività artistiche e culturali legate al teatro. La perdita dell’edificio storico rappresentò un evento di forte impatto per la città, che si trovò improvvisamente privata di uno dei suoi luoghi simbolo. Dopo il rogo, l’area rimase a lungo inutilizzata, mentre si susseguivano progetti e ipotesi per la ricostruzione.

👁 Articolo letto 243 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.