Messina Volley espugna Randazzo con un netto 3-0

Il Messina Volley centra una vittoria netta in trasferta superando la New Randazzo Volley con il punteggio di 3-0 nella tredicesima giornata del campionato di Serie C femminile. Il match si è disputato alla Palestra comunale Grimaldi, dove la formazione guidata da Marcela Nielsen ha confermato quanto già espresso nella gara d’andata, consolidando la propria posizione in ottica play-off.

Le ospiti hanno preso subito il controllo dell’incontro, imponendo il proprio ritmo sin dalle prime fasi. Nel primo set il Messina Volley ha costruito un ampio vantaggio iniziale grazie alle soluzioni offensive di Sara Arena, Barbora Basile e della stessa Nielsen. Nonostante i time-out richiesti dal tecnico della New Randazzo Volley, Stefano Bertone, il divario è rimasto consistente fino alla chiusura del parziale, archiviato sull’11-25.

Più equilibrato l’avvio del secondo set, con le padrone di casa capaci di rispondere colpo su colpo fino alla parità. Dopo una fase di gioco punto a punto, le peloritane hanno trovato un nuovo allungo, mantenendo un margine di sicurezza fino al 21-25 finale, nonostante alcuni set-point annullati dalla formazione etnea.

Nel terzo parziale il Messina Volley ha nuovamente preso il comando dopo l’avvio in equilibrio, incrementando progressivamente il vantaggio grazie a una gestione ordinata del gioco e a una maggiore incisività al servizio. Il set si è chiuso senza particolari difficoltà sul 13-25, sancendo il successo esterno.

Al termine dell’incontro, l’allenatrice Marcela Nielsen ha dichiarato: “È stato un bel risultato, ottenuto su un campo difficile. In alcuni momenti abbiamo commesso qualche errore, ma nel complesso la squadra è solida e ben amalgamata. Dobbiamo migliorare la battuta, soprattutto sotto l’aspetto psicologico”.

New Randazzo Volley – Messina Volley 0-3 (11-25; 21-25; 13-25)

New Randazzo Volley: Aiello, Davide (Cap.), Salanitri, Marzullo, Lupo, Franco, Attinà, Ruffino, Valenti, Turrisi, Messinseo, Giorgianni (Lib. 1), Parisi (Lib. 2). All. Bertone.

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Cavallaro e Aloisi.

👁 Articolo letto 272 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.