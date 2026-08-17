Capolavori rubati a Messina, la Regione avvia un’ispezione interna

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene sul furto dei capolavori di Antonello da Messina custoditi al Museo regionale “Accascina”, sottolineando la gravità dell’accaduto e annunciando l’avvio di verifiche interne sulla gestione della custodia.

«Il furto dei capolavori di Antonello da Messina custoditi al museo regionale “Accascina” è un atto criminale di eccezionale gravità e uno sfregio intollerabile al patrimonio culturale universale», ha dichiarato Schifani. Il presidente ha evidenziato il valore delle opere per Messina, la Sicilia, l’Italia e il patrimonio artistico internazionale, indicando come priorità il loro recupero e l’individuazione dei responsabili.

La Regione Siciliana, ha spiegato Schifani, sta collaborando con la magistratura e con le forze dell’ordine, fornendo gli elementi ritenuti utili alle indagini. Secondo quanto riferito dal presidente, sia l’impianto di allarme sia il sistema di videosorveglianza del museo hanno funzionato regolarmente. Le immagini registrate e gli altri dati acquisiti sono stati messi a disposizione degli investigatori per ricostruire la dinamica del furto e risalire agli autori.

Parallelamente è stata disposta un’ispezione interna finalizzata a verificare tutte le fasi relative alla custodia delle opere e ad accertare eventuali responsabilità legate all’operato del personale incaricato della sorveglianza.

«Si tratta di aspetti che dovranno essere verificati con assoluto rigore, pur nel rispetto delle garanzie del personale coinvolto. Non sarà tollerata alcuna zona d’ombra», ha aggiunto Schifani, ribadendo l’impegno della Regione affinché i capolavori possano essere recuperati.

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