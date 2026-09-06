Basile e il bilancio sui social, Scurria: «Confrontiamoci in aula»
Marcello Scurria, principale avversario di Federico Basile alle ultime elezioni amministrative di Messina, interviene sul bilancio dell’attività amministrativa illustrato dal sindaco attraverso i social e chiede che il confronto venga trasferito in Consiglio comunale.
«A leggere i post del sindaco – afferma Scurria – sembra che Messina sia diventata Dubai». L’esponente dell’opposizione contesta la rappresentazione fornita dall’amministrazione, richiamando invece una serie di criticità che, a suo giudizio, continuano a interessare la città. Tra queste indica cantieri ancora aperti, finanziamenti persi, traffico e problemi rimasti senza soluzione, aggiungendo un riferimento alla necessità di provvedere alla pulizia dei tombini prima dei prossimi temporali.
Scurria concentra inoltre le proprie critiche sulla gestione politica e amministrativa, parlando di «una lottizzazione senza limiti» attraverso nomine, incarichi a tempo e, secondo la sua valutazione, una progressiva concentrazione delle decisioni.
L’ex candidato sindaco ricorda quindi di avere chiesto giovedì al presidente del Consiglio comunale, Minutoli, la convocazione di una seduta straordinaria dedicata al programma di Basile e alla relazione di inizio mandato.
«Dicono di non fuggire dal confronto? Bene. Il confronto si fa in aula, non su Facebook», sostiene Scurria, ricordando anche lo slogan «Inizia il futuro» utilizzato durante la campagna elettorale. «Prima, però, pensiamo al presente», aggiunge.
La richiesta è quella di calendarizzare il dibattito in Consiglio comunale per consentire un confronto diretto sull’attività dell’amministrazione e sugli obiettivi indicati dal sindaco.
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