Piogge diffuse e calo termico previsti per il fine settimana in Sicilia

Nel fine settimana, la Sicilia sarà interessata da un contesto meteorologico instabile a causa dell’arrivo di infiltrazioni umide che, già dalla mattinata di sabato, determineranno una copertura nuvolosa estesa e diffusa, accompagnata da precipitazioni deboli in serata. Sul versante tirrenico si prevede una giornata con cielo variabile, intervallato da ampie schiarite nel pomeriggio e nuvolosità intensa nelle ore serali, associate a piogge leggere. Il litorale ionico e quello meridionale saranno caratterizzati da un’alternanza tra nubi e aperture per tutta la giornata.

Sull’Appennino siculo è previsto un cielo coperto o molto nuvoloso, con piogge di debole intensità persistenti lungo l’arco della giornata. Nelle aree interne dell’isola si assisterà a un progressivo incremento della nuvolosità, con deboli piogge a partire dal pomeriggio. I venti spireranno moderati dai quadranti occidentali, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1850 metri. Il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia risulteranno molto mossi, con condizioni più agitate nel Canale di Sicilia.

Domenica, la circolazione depressionaria che avrà interessato il territorio siciliano inizierà a perdere intensità, con precipitazioni presenti nella prima parte della giornata ma in attenuazione nelle ore serali. Sulle aree tirreniche il cielo resterà coperto con deboli piogge persistenti. Il settore ionico sarà inizialmente poco nuvoloso, ma la nuvolosità aumenterà nelle ore centrali, accompagnata da piogge leggere, con miglioramenti serali.

Sul versante meridionale le nubi tenderanno ad aumentare nel pomeriggio con deboli precipitazioni, seguite da schiarite in serata. Nelle zone interne e montuose si prevede una copertura nuvolosa fitta, con fenomeni in esaurimento nella seconda parte della giornata. I venti ruoteranno da nord-ovest a est, risultando deboli, mentre lo zero termico si alzerà fino ai 1950 metri. I mari tenderanno a una graduale attenuazione del moto ondoso. – Fonte 3Bmeteo.

