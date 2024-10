Violenta aggressione ad una vigilessa, arrestati due pregiudicati

Due fratelli catanesi, già noti alle forze dell’ordine, rispettivamente di 33 e 37 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale, dopo aver aggredito violentemente una vigilessa. L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle ore 20, nei pressi di piazzetta Addamo, dove due agenti della Polizia Locale stavano redigendo una contravvenzione per un’auto in sosta irregolare.

L’auto, di proprietà di uno dei due fratelli, ostacolava le attività di un ristorante vicino, impedendo la disposizione dei tavolini all’esterno. Di fronte alla richiesta degli agenti di spostare il veicolo, uno dei titolari del bar, con un atteggiamento provocatorio, si è rifiutato di fornire i documenti richiesti. Poco dopo, supportato dal fratello, ha minacciato di morte gli agenti e, in un’escalation di violenza, ha colpito duramente una vigilessa al volto, facendole cadere gli occhiali e provocandole contusioni che l’hanno costretta a terra.

Dopo l’aggressione, i due fratelli si sono scagliati contro il personale del ristorante adiacente, colpevole di aver richiesto l’intervento della Polizia Locale. Uno degli uomini ha afferrato uno sgabello, lanciandolo contro i presenti, scatenando così una violenta lite in strada. Numerosi cittadini e turisti presenti nella zona hanno assistito alla scena, alcuni dei quali hanno espresso solidarietà verso gli agenti.

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha consentito di fermare i due uomini, che sono stati immediatamente identificati e arrestati. Su disposizione del Pubblico Ministero, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. La vigilessa aggredita ha riportato ferite e, dopo il necessario periodo di recupero, potrà riprendere il servizio.

