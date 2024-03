Truffa Bonus Edilizi: arresti e sequestri per oltre 37 milioni di euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale peloritano. L’operazione ha portato all’arresto di sei individui, con un provvedimento custodiale in carcere per uno e arresti domiciliari per gli altri cinque. Si ipotizza che facessero parte di un’associazione criminale dedita a truffe per ottenere benefici pubblici, accessi illegali ai sistemi informatici, indebita compensazione di debiti fiscali e riciclaggio di denaro.

Le indagini sono scaturite da una segnalazione di un cittadino alle Fiamme Gialle, che ha denunciato l’inserimento fraudolento di crediti d’imposta nel proprio cassetto fiscale, per un totale di 1,3 milioni di euro, relativi a lavori edilizi mai effettuati.

I benefici fiscali riguardavano il cosiddetto “SUPERBONUS 110%”, introdotto dal decreto Legge 34 del 2020. Ulteriori indagini hanno rivelato che i crediti erano stati ceduti a una società immobiliare priva di effettiva attività.

Il cuore del sistema criminale ruotava attorno a un medico di Messina, il quale, approfittando della fiducia dei pazienti, prometteva loro accesso ai contributi statali per ristrutturare immobili in cambio delle credenziali SPID e altri dati sensibili. Con l’aiuto di un commercialista, il medico operava sui loro dossier fiscali, ottenendo l’approvazione dei crediti d’imposta e cedendoli successivamente per la monetizzazione, inclusa la compensazione con debiti reali.

L’operazione ha portato al sequestro preventivo di oltre 37 milioni di euro, parzialmente ancora sotto forma di crediti sulla piattaforma telematica. Si tratta dei profitti derivanti dalle attività illecite oggetto dell’indagine.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo