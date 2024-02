Violenza domestica a Capo d’Orlando, due misure cautelari

La Polizia di Stato di Capo d’Orlando ha condotto indagini riguardanti casi di violenza domestica, sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Patti. Due cittadini stranieri sono stati soggetti a misure cautelari: un nigeriano è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni alla moglie, mentre un tunisino è stato allontanato dalla casa familiare e vietato di avvicinarsi all’ex moglie.

Il cittadino nigeriano, già coinvolto in procedimenti legali simili, è stato accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Nonostante fosse sotto arresti domiciliari, è evaso più volte e ha aggredito la moglie. Il Tribunale di Patti ha ordinato la sua carcerazione.

Nel secondo caso, una donna rumena ha denunciato il marito tunisino per lesioni e maltrattamenti, mentre lui era assente in Tunisia. Dopo il suo ritorno in Italia, è stato allontanato dalla casa familiare e gli è stato vietato di avvicinarsi alla vittima.

