Assistenza anziani a rischio, Gioveni sollecita interventi

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha recentemente espresso preoccupazione riguardo alla situazione interna di “Messina Social City”, segnalando alcune criticità nei servizi offerti e nelle condizioni lavorative del personale. Gioveni, già intervenuto in precedenza sulla questione dopo le procedure di stabilizzazione dei lavoratori, sottolinea la necessità di agire con urgenza per migliorare l’efficienza del servizio e garantire un’adeguata assistenza agli utenti.

“Occorre subito intervenire – afferma Gioveni – nell’interesse esclusivo di garantire servizi efficienti all’utenza”. Il consigliere si riferisce, in particolare, a due problematiche principali. La prima riguarda le disparità nelle ore di lavoro tra il personale storico e quello stabilizzato di recente. Gioveni spiega come i lavoratori storici, assunti con contratti a 24 o 27 ore settimanali, vedano una differenza di trattamento rispetto ai nuovi assunti, stabilizzati con contratti da 30 o 36 ore settimanali. Tale situazione ha generato un diffuso malcontento tra i dipendenti, mitigato temporaneamente con una compensazione oraria finanziata con fondi extra bilancio, ma il problema rimane irrisolto.

La seconda problematica evidenziata da Gioveni riguarda il servizio di assistenza domiciliare. Dal 2 settembre, alcune famiglie hanno denunciato un peggioramento dell’assistenza per gli anziani, in seguito alla sostituzione di alcuni operatori socio-assistenziali (OSA) esperti con personale meno qualificato, proveniente da altri servizi, come il trasporto scolastico.

Le famiglie lamentano che questo cambiamento abbia influito negativamente sulla qualità dell’assistenza fornita. Situazioni simili sono state registrate anche nelle scuole, dove bambini con esigenze speciali hanno subito cambiamenti nelle figure di riferimento, generando disagi emotivi e psicologici.

Gioveni conclude ribadendo la sua intenzione di vigilare sull’efficienza dei servizi e invita il Consiglio di Amministrazione dell’azienda a intervenire per evitare il rischio di ulteriori disservizi.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo