Bendaggio gastrico fatale, donna catanese muore dopo l’intervento

Una donna di 69 anni, originaria di Belpasso ma residente in Lombardia, è deceduta dopo essersi sottoposta a due interventi chirurgici per il bendaggio gastrico. Graziella La Ferlita, questo il nome della vittima, era stata ricoverata presso un ospedale di Vigevano, in provincia di Pavia, dove aveva subito un’operazione finalizzata alla riduzione del peso corporeo. L’intervento, noto come bendaggio gastrico, è una procedura comunemente utilizzata per aiutare i pazienti a perdere peso. Tuttavia, in questo caso, qualcosa è andato storto. Dopo il primo intervento, la donna è stata sottoposta a una seconda operazione, ma le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso.

La vicenda ha spinto i familiari della vittima, originaria della Sicilia, a presentare una denuncia alle autorità competenti. A seguito di ciò, la procura di Pavia ha aperto un’inchiesta per determinare le esatte cause della morte e verificare eventuali responsabilità mediche. Al momento, non sono ancora stati forniti ulteriori dettagli in merito alle indagini in corso, ma la procura sta valutando tutte le ipotesi, inclusa la possibilità di complicanze post-operatorie.

Il caso ha suscitato particolare attenzione data la crescente diffusione degli interventi chirurgici per la riduzione del peso, sollevando domande sui rischi associati a tali procedure e sulla necessità di rigorosi controlli sanitari.

