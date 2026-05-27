Caronia, studenti premiati per il progetto sulla tutela ambientale

Presso la sede del Parco dei Nebrodi si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati destinati ai docenti e agli studenti dell’Istituto “F. Vitale” di Caronia, protagonisti del progetto “Vorrei una legge che… proteggesse i boschi”, dedicato alla tutela del patrimonio forestale.

L’iniziativa ha rappresentato un riconoscimento per il percorso sviluppato dalla classe 5ª A dell’istituto guidato dalla dirigente Calogera Oddo e accompagnata dalle docenti Maria Ganci, Santa Lupica Piccitto e Benedetta Nascone. Il lavoro svolto dagli studenti, fondato su attività di approfondimento e ricerca dedicate agli ecosistemi naturali, aveva già ottenuto il primo premio nazionale ex aequo nell’ambito del concorso promosso dal Senato della Repubblica.

Il progetto è stato condiviso dal sindaco di Caronia Giuseppe Cuffari e dal presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza. Durante la giornata sono stati premiati gli studenti Christian Alfieri, Antonino Catanese, Licia Cuffari, Ignazio D’Anna, Maria Biagio, Leandro D’Anna, Marco Di Bianca, Kevin Fontana, Marianna Michaela Giletto, Greta Lombardo, Edward Lupica, Marta Mazzara, Luigi Miragliotta, Nicole Parisi, Giorgio Turrisi e Giuseppe Antonino Turrisi.

Nel corso dell’incontro, il responsabile della Presidenza del Parco Calogero Matassa ha illustrato il contenuto della proposta di legge elaborata dagli studenti. Il documento raccoglie riflessioni orientate alla salvaguardia dei boschi, con l’auspicio di ridurre il fenomeno degli incendi e valorizzare il territorio attraverso immagini di ambienti naturali preservati.

È stato inoltre proiettato un video realizzato dagli stessi studenti con mezzi essenziali. La dirigente Calogera Oddo ha evidenziato il ruolo di collaborazione svolto dal Parco. Il presidente Barbuzza ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e il significato delle pergamene consegnate come riconoscimento e incoraggiamento verso nuovi obiettivi.

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