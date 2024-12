Monte Erice: gran finale Campionato Supersalita 2025

La Cronoscalata Monte Erice tornerà a settembre 2025, consolidandosi come evento di rilievo nel panorama sportivo italiano. La Giunta Sportiva dell’ACI ha stabilito il calendario ufficiale per il Campionato Supersalita, confermando che la 67ª edizione della gara trapanese si svolgerà dal 5 al 7 settembre, chiudendo il campionato come prova decisiva per l’assegnazione del titolo.

Nel 2025, l’evento trapanese rivestirà un ruolo centrale nel Campionato Italiano Velocità della Montagna e nel Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Un ruolo strategico, come sottolineato da Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, l’ente organizzatore. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti per chiudere il campionato. Dopo aver inaugurato il Campionato Supersalita quest’anno, il 2025 ci vedrà protagonisti nell’ultima prova, determinante per il titolo della Velocità in Salita”.

Il 2024 ha visto la Cronoscalata Monte Erice raggiungere risultati straordinari, registrando record storici per numero di piloti verificati (165), partiti (163) e classificati (152). L’obiettivo dichiarato per il 2025 è mantenere questi livelli di eccellenza. “Confidiamo di confermare questi risultati – aggiunge Pellegrino – grazie alla scelta della data, che coincide con un periodo ricco di eventi nel territorio trapanese, contribuendo alla promozione della provincia di Trapani e della Sicilia”.

La Monte Erice rappresenta una tradizione consolidata e un importante veicolo di promozione sportiva e territoriale, unendo competizione e valorizzazione culturale in uno scenario unico.

