In una violenta lite in famiglia accoltella la sorella a Catania

Una violenta lite familiare è culminata con un’accusa di lesioni aggravate e un arresto da parte della Polizia di Stato a Catania. Una donna di 23 anni è stata ricoverata con ferite da arma da taglio dopo lo scontro con sua sorella, una 47enne. La vittima presentava ferite ai bicipiti destro e sinistro, oltre ad altre lesioni all’avambraccio destro e al basso ventre.

Durante l’intervento della polizia al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Marco, la sorella della vittima ha confessato di essere stata l’autrice dell’accoltellamento durante una lite in strada. La donna ha dichiarato di aver gettato il coltello in un’aiuola. Le autorità sono intervenute presso la casa della sospettata, dove hanno recuperato il coltello utilizzato nell’aggressione.

Secondo la ricostruzione degli eventi, la lite è iniziata quando la vittima ha tentato di investire la sua sorella e successivamente l’ha colpita con una mazza da baseball. In risposta, la 47enne ha estratto un coltello da cucina e ha ferito la sorella con diversi fendenti.

La donna accusata di lesioni aggravate è stata arrestata e denunciata in stato di libertà per il possesso di armi o oggetti atti ad offendere. Il Pubblico Ministero ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo