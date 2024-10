Veronica Leone guida Ordine Architetti Catania, prime dichiarazioni

Veronica Leone, prima donna a presiedere l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Catania (OAPPC), ha delineato gli obiettivi del suo mandato, incentrati su dialogo, continuità e sviluppo. Al centro delle sue priorità vi è un confronto costante con la comunità degli architetti, i cittadini, le associazioni e le istituzioni, con uno sguardo che abbraccia l’intero territorio della provincia etnea.

«Proseguiremo le attività già avviate dal presidente uscente Sebastian Carlo Greco, che ringrazio» ha dichiarato Leone, sottolineando l’impegno e la responsabilità con cui intende portare avanti le iniziative già in corso e quelle da intraprendere. Il Consiglio dell’OAPPC ha espresso piena fiducia nella sua leadership, affidandole la guida dell’Ordine per rafforzare le azioni in favore degli iscritti.

La presidente Leone sta pianificando strategie per incrementare l’efficacia delle attività dell’Ordine, con una particolare attenzione alla valorizzazione del territorio catanese. «Le attività a beneficio degli iscritti saranno implementate dall’Ordine con attenzione al territorio di tutta la provincia di Catania», ha affermato, evidenziando la volontà di partecipare all’evoluzione urbana in corso, promuovendo un dialogo costruttivo con le istituzioni, gli enti e le amministrazioni locali.

Tra le questioni di rilievo su cui si concentrerà l’Ordine ci sono il Piano Urbanistico Generale (PUG) e il Piano Territoriale Regionale (PTR), strumenti essenziali per la pianificazione e lo sviluppo del territorio. Leone ha poi annunciato che nei prossimi mesi saranno organizzati eventi di eccellenza, volti a migliorare i percorsi di formazione e aggiornamento professionale per gli architetti, rafforzando così il ruolo dell’Ordine nel contesto professionale e territoriale della provincia.

