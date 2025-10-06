Temporali e burrasche, giornata di allerta gialla nel Messinese

Messina e la provincia sono interessate oggi, lunedì 6 ottobre, da una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile regionale ha confermato l’allerta meteo gialla in vigore per l’intera giornata, a causa di temporali e venti intensi che stanno interessando l’area.

Il bollettino prevede precipitazioni irregolari, anche a carattere temporalesco, più diffuse sui settori tirrenici. I fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, possibili grandinate e raffiche di vento. Dalle prime ore del mattino si registrano venti settentrionali con rinforzi di burrasca, che potrebbero determinare mareggiate lungo le coste esposte.

La perturbazione, di origine atlantica, prosegue la sua azione sul Sud Italia dopo aver attraversato l’Europa centro-occidentale e la penisola. Le condizioni meteorologiche rimarranno instabili anche nelle prossime ore, con temperature inferiori ai valori stagionali.

La Protezione Civile regionale invita i cittadini alla prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari. «I fenomeni in corso – si legge nel comunicato – possono causare disagi alla circolazione e criticità idrogeologiche locali». Si raccomanda inoltre di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali. – Fonte Protezione Civile.

👁 Articolo letto 775 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.