Concluso il progetto sull’educazione sessuale al Liceo di Patti

Presso il Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti si è concluso stamani il programma educativo “L’Educazione all’affettività e alla sessualità” focalizzato sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Organizzato in collaborazione con Unipromos e la Rete Civica della Salute, il progetto ha coinvolto gli studenti delle 4 classi di tutti gli indirizzi, nell’ambito di un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, per promuovere l’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

Il programma, articolato in 3 incontri, è stato condotto dalla Dott.ssa Maiolino Chiara, Psicologa e Operatrice del Centro antiviolenza “No al Silenzio” di San Piero Patti, insieme alla Dott.ssa Di Maio Donatella, Counselor ed educatrice. Gli studenti hanno partecipato attivamente, ponendo domande dirette alle esperte.

La Coordinatrice Provinciale Messina della Rete Civica della Salute, Marisa Briguglio, ha espresso soddisfazione per il successo del progetto e ha ringraziato Rosaria Campo, Riferimento Distrettuale Patti RCS e responsabile Unipromos, per il suo impegno nel coinvolgere le esperte, oltre alle Dott.sse Chiara Maiolino e Donatella Di Maio per la loro professionalità e disponibilità nel trattare argomenti delicati con gli studenti. Ha inoltre riconosciuto il contributo della prof.ssa Allocca Elisa, Referente dell’Istituto, e della Dirigente prof.ssa Lollo Marinella, per il costante sostegno nell’attuazione di progetti collaborativi con la Rete Civica della Salute.

Il progetto ha suscitato interesse e partecipazione da parte dei docenti, confermando l’importanza di iniziative educative di questo genere. Si guarda già al prossimo anno con l’obiettivo di perseguire il benessere comune degli studenti.

