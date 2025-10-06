A29 interrotta tra Carini e Capaci per incidente autonomo

Un mezzo pesante si è ribaltato autonomamente sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, causando la chiusura temporanea della circolazione in entrambe le direzioni al chilometro 4,400, nel tratto compreso tra gli svincoli di Carini e Capaci, all’altezza di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo.

A renderlo noto è l’Anas, che ha disposto la chiusura per consentire le operazioni di rimozione del veicolo e la messa in sicurezza della carreggiata. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” come percorso alternativo.

Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre di pronto intervento Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle verifiche necessarie per il ripristino della normale circolazione. L’obiettivo, ha comunicato l’ente gestore, è “garantire la riapertura della tratta nel più breve tempo possibile”.

Al momento non sono state fornite informazioni sulle condizioni del conducente o su eventuali feriti. La dinamica del ribaltamento è oggetto di accertamenti da parte degli organi competenti.

