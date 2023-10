Trasporto aereo con droni: innovazione sanitaria a Patti

Un innovativo sistema di trasporto aereo con droni per sangue, organi, campioni biologici e farmaci sta prendendo forma grazie all’instancabile impegno di Gaetano Crisà, direttore dell’Unità Operativa Trasfusionale del “Barone Romeo” di Patti e capo dipartimento dei Servizi dell’Asp di Messina. Questo sistema, il primo del suo genere al mondo, si sta sviluppando a tal punto da poter presto collegare Patti a Lipari con droni altamente specializzati.

Il sistema si basa su droni di ultima generazione dotati di una “smart capsula” che incorpora l’intelligenza artificiale. Recentemente è stato condotto un volo sperimentale di successo, partendo dal piazzale Alioto di Patti Marina. Se il sistema dovesse diventare operativo su larga scala, rappresenterebbe il primo servizio di trasporto di sangue da terraferma verso un’isola utilizzando droni. Il personale sanitario potrà attivare il volo con un semplice tocco su un’applicazione mobile, e il drone seguirà un percorso preautorizzato, resistendo a venti forti e piogge.

Questo sistema si presenta come una soluzione più economica rispetto all’utilizzo di elicotteri, garantendo la capacità di atterrare in spazi ridotti, eliminando la necessità di eliporti. L’intelligenza artificiale integrata consente la gestione delle anomalie e la possibilità di intervento umano in tempo reale tramite una rete 4G. Inoltre, il drone è dotato di un paracadute per la sicurezza del carico.

La capsula può trasportare fino a dieci sacche di sangue e può raggiungere Lipari in meno di 27 minuti, viaggiando a una velocità di 55 km/h a un’altezza massima di 120 metri dal suolo. L’intelligenza artificiale mantiene le condizioni ottimali per i materiali biologici trasportati.

Il progetto, nato a Patti, potrebbe essere replicato in altre regioni d’Italia, soprattutto in aree remote come le isole e i comuni montani, migliorando la continuità dei servizi sanitari. L’obiettivo ora è l’applicazione di questo sistema alle esigenze dell’Asp di Messina, per un servizio più efficiente e tempestivo.

