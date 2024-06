Successo per la quarta edizione del Trail dei Peloritani a Messina

Nello splendido scenario dei Monti Peloritani, si è conclusa con grande successo la quarta edizione del “Trail dei Peloritani”, evento sportivo di Trail Running. Organizzato dall’ASD Torre Bianca Messina, presieduta da Pietro Tracuzzi, ha attirato appassionati e spettatori da tutta Italia, confermandosi come evento di rilievo nel panorama sportivo locale.

La competizione, tenutasi lungo un percorso di 11,2 km, ha visto la partecipazione di numerosi atleti. Oltre alla classifica di genere, vi era una speciale classifica a coppie che ha coinvolto dodici squadre. Il percorso, con partenza e arrivo dalla “Località 4 Strade” a Messina, ha offerto panorami suggestivi attraversando sentieri naturali.

Nella gara individuale maschile, Marco Barbuscio della Marathon Cosenza ha vinto con un tempo di 54 minuti e 19 secondi, seguito da Saverio Amasi dell’Atl. Savoca con 56 minuti e 22 secondi, e Alessio Carmignani di Runcard con 57 minuti e 8 secondi. Guido Andaloro della Meeting Sporting Club R. e Salvatore Castellano della Torre Bianca hanno completato i primi cinque posti.

Nel settore femminile, Roberta Van Axel Castelli di Runcard ha dominato la gara con un tempo di 1 ora, 11 minuti e 53 secondi. Elisa Gatto, Sofia Amore e Maria Rosaci della Torre Bianca hanno seguito rispettivamente con tempi di 1 ora, 27 minuti e 42 secondi, 1 ora, 27 minuti e 54 secondi, e 1 ora, 31 minuti e 51 secondi. Elvira M. Galati dell’Etna Trail ha concluso in quinta posizione con 1 ora, 33 minuti e 27 secondi.

Nella gara a coppie, Maria Rosaci e Renato Saccà della Torre Bianca hanno trionfato, seguiti da Elisa Gatto e Gianfranco Saccà, e dalla squadra formata da Elvira M. Galati e Carmelo Santoro di Etna Trail. Tiziana Cacopardi e Gabriele Rinaldi, al debutto in questa specialità, hanno ottenuto la quarta posizione, precedendo Olma Ruggeri e Maurizio Majolino.

La giornata è iniziata con la Riunione Giuria e Concorrenti alle 8:00, seguita da un briefing alle 9:15 e la partenza alle 9:45. Le premiazioni si sono svolte alle 12:30, celebrando non solo i vincitori, ma anche lo spirito di comunità che ha caratterizzato l’evento.

Parallelamente alle gare, sono state organizzate attività collaterali nell’ambito del Progetto WAY, supportato dagli educatori della Messina Social City, che hanno guidato i partecipanti in attività ludico-sportive per promuovere uno stile di vita sano, tra cui un trekking di 7 km nell’Anello 4 strade.

Il Presidente provinciale dello CSEN Messina, Francesco Giorgio, ha elogiato l’organizzazione e l’entusiasmo dei partecipanti. Gli organizzatori hanno ringraziato il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizi per il Territorio di Messina, gli sponsor, i sostenitori, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento.

L’appuntamento è fissato per il prossimo anno, con l’auspicio di coinvolgere un numero ancora maggiore di partecipanti e spettatori.

