Cinque Comuni pronti a prendere il via per il Rally Valle del Belice

Il 1° Rally Valle del Belice, inserito nel calendario del campionato siciliano, è pronto a prendere il via, con cinque Comuni coinvolti: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa. Questi centri sono pronti ad accogliere i partecipanti e gli spettatori per un evento che riporta la Valle del Belice a essere protagonista nel mondo del rally, con una rievocazione che richiama le emozioni del passato, in particolare il Rally 12 Ore Notturna, storicamente disputato in questa stessa area.

L’evento è organizzato dall’Automobile Club di Trapani, in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, e si svolgerà nei giorni di sabato 26 e domenica 27 ottobre. La manifestazione sarà un momento di festa per gli appassionati di motori e per l’intera comunità locale, che vedrà le sue strade invase da piloti, meccanici, sostenitori e curiosi. Il presidente dell’Automobile Club di Trapani, Giovanni Pellegrino, sottolinea l’importanza di questa gara per il territorio: “Questa voglia di riproporre un Rally in questo territorio ha radici lontane”. Pellegrino evidenzia il legame profondo tra la tradizione e il presente, con un ritorno alla competizione che promette di attirare una grande affluenza di pubblico.

Partanna sarà il cuore pulsante della competizione, con la partenza e l’arrivo previsti nel centro città, mentre il Parco Assistenza sarà allestito presso il Camarro. Uno dei momenti più attesi della manifestazione sarà la prova speciale denominata “Cassaro”, che terminerà nel centro di Partanna, destinata a richiamare un vasto pubblico. Pellegrino prevede infatti un’affluenza importante lungo il percorso di gara, trasformando l’evento in un appuntamento imperdibile per la zona.

