Doppio incidente a Messina: due feriti in tangenziale

Due incidenti stradali hanno interessato Messina nelle ultime ore, lasciando due persone ferite. Entrambi gli incidenti si sono verificati lungo la tangenziale della città. Il primo incidente, avvenuto tarda sera, ha coinvolto un singolo veicolo all’ingresso della galleria Bordonaro in direzione Palermo. Le autorità competenti, tra cui la polizia stradale e i vigili del fuoco, sono intervenute prontamente sulla scena.

Il secondo incidente si è verificato questa mattina intorno alle 11:30, sempre lungo la tangenziale, ma questa volta all’uscita dello svincolo di Gazzi. Una Citroen, poco dopo aver lasciato l’autostrada, ha ribaltato in una delle curve che portano al viale Gazzi, finendo nel canale di scolo delle acque piovane a sinistra della carreggiata. Fortunatamente, sembra che il conducente non abbia riportato ferite gravi. Le squadre di soccorso sono state dispiegate sul posto per garantire la sicurezza della viabilità.

