La Sicilia lancia il biglietto unico per quattro siti archeologici

A partire dal 26 giugno, sarà disponibile un biglietto unico che consentirà l’accesso ai principali Parchi archeologici della Sicilia occidentale e al Museo Salinas di Palermo. Questo nuovo tagliando, denominato “La Sicilia dei Templi”, permetterà di visitare la Valle dei Templi, i Parchi di Segesta e Selinunte, e il Museo archeologico di Palermo con un solo biglietto. L’iniziativa nasce da un accordo tra il dipartimento dei Beni culturali e i musei, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a queste importanti testimonianze storiche e culturali, offrendo al contempo un’opportunità di risparmio per i visitatori.

Il progetto sarà ufficialmente presentato alla stampa mercoledì 26 giugno alle ore 9.30 presso il Museo archeologico Salinas. Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, il dirigente generale del dipartimento dei Beni culturali, Mario La Rocca, e i direttori dei quattro siti coinvolti: Giuseppe Parello per il Museo Salinas, Luigi Biondo per il Parco di Segesta, Felice Crescente per il Parco di Selinunte e Roberto Sciarratta per la Valle dei Templi. Sarà presente anche Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture, l’organizzazione che gestisce i servizi aggiuntivi dei siti archeologici.

Il biglietto “La Sicilia dei Templi” non solo permetterà l’accesso a quattro dei più importanti siti archeologici della regione, ma offrirà anche un cartellone estivo ricco di eventi, spettacoli e mostre. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale siciliano, rendendolo più accessibile e fruibile sia per i turisti che per i residenti. La presentazione ufficiale del progetto darà il via a una serie di attività promozionali volte a far conoscere l’offerta culturale e a stimolare il turismo nella regione.

