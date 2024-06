Sinner conquista il torneo di Halle, sconfitta per Kalinskaya

Jannik Sinner conquista il torneo di Halle, un evento ATP 500 giocato su erba, superando in finale il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6 (10/8), 7-6 (7/2). Questo successo rappresenta il primo titolo sull’erba nella carriera del tennista italiano, nonché il suo 14esimo trofeo complessivo. Sinner, attuale numero 1 del mondo, ha definito questa vittoria come “un trofeo importantissimo. È stata dura, ma è una bella vittoria”.

Il torneo, noto come Terra Wortmann Open 2024, ha visto in semifinale Hurkacz superare il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2, con il punteggio di 7-6, 6-4. Nella stessa fase, Sinner ha prevalso sul cinese Zhang Zhizhen, numero 42 del ranking mondiale, con un risultato di 6-4, 7-6 (3) in un’ora e 40 minuti di gioco.

Il torneo di Halle, che si disputa presso l’OWL Arena in Germania e ha un montepremi di 2 milioni e 411.390 euro, è stato il palcoscenico della prima vittoria sull’erba per Sinner. Dopo la finale, il tennista ha commentato: “Ho servito nei momenti importanti un paio di seconde buone che potevano fare la differenza, questa è stata la chiave”.

Sinner si prepara ora per il Torneo di Wimbledon, che inizierà il 1° luglio, dichiarando: “Non vedo l’ora, lo scorso anno ho giocato bene e sono arrivato in semifinale, vedremo quest’anno. Avrò più fiducia, adesso ho una settimana per prepararmi e spero che sarà un buon torneo”.

La giornata è stata meno fortunata per Anna Kalinskaya, fidanzata di Sinner, che ha perso la finale del torneo WTA di Berlino contro l’americana Jessica Pegula con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6. Sinner ha espresso il suo dispiacere per la sconfitta di Kalinskaya, sottolineando: “Anna ha giocato a Berlino e ha perso la finale dopo aver avuto cinque match point. Mi dispiace tanto per lei, che ha vissuto una settimana incredibile”.

La coppia non è riuscita a replicare l’impresa degli australiani Alex De Minaur e Katie Boulter, vincitori rispettivamente dei tornei di Hertogenbosch e Nottingham la settimana precedente. Un ricordo significativo risale al 1974, quando Jimmy Connors e Chris Evert, all’epoca fidanzati, vinsero entrambi i titoli a Wimbledon.

