Vittoria sofferta del Messina che torna alla vittoria contro il Taranto 1-0

Il Messina si impone sul Taranto con una vittoria di misura nella 22ª giornata del campionato di Serie C, girone C, spezzando una serie negativa di quattro sconfitte consecutive. L’incontro, disputato sul campo neutro di Francavilla Fontana a porte chiuse, si è concluso 1-0 grazie alla rete di Luciani, arrivata al minuto 79 su assist di Anatriello. Per il Taranto, la striscia di gare senza vittorie si allunga a otto.

Nonostante il livello tecnico modesto e i ritmi bassi, il Messina ha ottenuto tre punti preziosi per la lotta salvezza, salendo a 19 punti in classifica. La difesa peloritana, guidata da Krapikas, ha mantenuto inviolata la porta per la quinta volta in stagione, interrompendo una serie negativa iniziata il 10 novembre. La formazione di Modica ha dovuto affrontare diverse assenze, tra cui Ortisi, Rizzo, Frisenna, Mamona, Re e Petrungaro, schierando un undici iniziale inedito con il modulo 4-3-3.

La gara si è aperta con un minuto di silenzio per Fabio Cudicini. Nel primo tempo, entrambe le squadre hanno creato poche occasioni, tra cui una conclusione di Mastromonaco per il Taranto, respinta da Krapikas, e un colpo di testa di Anatriello per il Messina, neutralizzato da Del Favero.

La ripresa ha visto i biancoscudati aumentare la pressione e modificare l’assetto tattico con l’ingresso di Luciani e Salvo al 60′, passando al 4-4-2.

La svolta è arrivata nel finale, con Luciani che ha capitalizzato un’azione di contropiede su assist di Anatriello. Il Taranto ha chiuso in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Guarracino all’87’. La gestione oculata del tempo residuo ha permesso al Messina di difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

L’arbitro Antonio Liotta, coadiuvato dagli assistenti Russo e Nechita, ha ammonito otto giocatori e il tecnico Modica. La prossima sfida potrebbe rivelarsi cruciale per la permanenza in categoria.

