Celebrazione dell’ospitalità: Giornata della Ristorazione a Messina

La città di Messina si prepara ad accogliere l’iniziativa nazionale della ‘Giornata della Ristorazione’, organizzata dalla Fipe Confcommercio, che si terrà il 18 maggio. Questo evento, che coinvolge ristoranti e locali gastronomici in tutta Italia, mira a valorizzare l’ospitalità e le tradizioni culinarie locali.

La giornata, volta a celebrare il valore dell’ospitalità nel settore della ristorazione, mira anche a promuovere il turismo e a consolidare il senso di comunità nel Paese. Chef, ristoratori e operatori del settore si uniranno per enfatizzare l’importanza di offrire un servizio accogliente e di qualità.

Il presidente della Fipe Confcommercio di Messina, Carmelo Picciotto, sottolinea l’importanza dell’ospitalità nel determinare il successo di un’esperienza culinaria. La prof.ssa Giuseppa Di Bella, dell’Università di Messina, aggiunge che l’attenzione alla salute del cliente è parte integrante dell’ospitalità, richiedendo qualità e sicurezza negli ingredienti utilizzati.

Picciotto evidenzia anche il ruolo della ristorazione come agenzia culturale del territorio, che promuove il convivio e l’autenticità delle relazioni umane in un’era dominata dalla tecnologia. Questo evento ha ricevuto il riconoscimento del Capo dello Stato nel 2023, confermando la sua importanza sociale e etica.

Il recupero delle tradizioni culinarie e la loro promozione come attrattiva turistica sono considerati cruciali per preservare il patrimonio culturale delle comunità locali. Iniziative come la Giornata della Ristorazione contribuiscono a questo processo, coinvolgendo oltre 50 locali a Messina e provincia.

