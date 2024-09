Concluso l’Expo Oliveri 2024: successo di tradizione e innovazione

La 19^ Edizione dell’Expo Oliveri si è conclusa con un notevole successo, consolidando il proprio ruolo come manifestazione di riferimento per l’incontro tra tradizione e innovazione. Questo evento annuale, che si svolge dall’1 al 31 agosto, si è confermato un’importante piattaforma per la promozione della cultura agroalimentare e delle tradizioni locali, attirando un vasto pubblico e numerosi espositori provenienti da tutta Italia.

L’Expo, organizzato da Eurofiere SRL sotto la guida di Giusy e Francesca D’Amico, ha ricevuto elogi per il suo contributo alla valorizzazione di prodotti innovativi e creativi. In un comunicato, le organizzatrici hanno espresso il loro apprezzamento per il supporto del Sindaco di Oliveri e dell’Assessore Regionale Elvira Amata, sottolineando come il loro sostegno sia stato cruciale per il buon esito dell’evento. “Siamo grati a tutti gli espositori e artisti artigiani che hanno partecipato, rendendo questa edizione un punto di incontro significativo per visitatori da tutta Italia,” hanno dichiarato le D’Amico, anticipando già i preparativi per la prossima edizione.

Tra le novità di quest’anno, si sono distinti gli stand dedicati a innovazioni tecnologiche e artigianali, con una vasta gamma di prodotti unici come borse artigianali e giochi interattivi per bambini. Il settore agroalimentare ha avuto un ruolo di spicco, con esposizioni di alimenti a base di melagrana, miele e confetture, e una forte enfasi sulla filiera corta promossa dall’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.).

L’area Food & Beverage ha offerto specialità gastronomiche siciliane, tra cui gelati artigianali e olive condite con oli di alta qualità. Inoltre, la manifestazione ha ospitato stand dedicati alla cultura etnica e orientale, arricchendo ulteriormente l’esperienza culturale. Momenti di intrattenimento, come stand di profumi e tatuaggi, hanno completato l’offerta dell’Expo Oliveri 2024, rendendolo un evento completo e coinvolgente.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo