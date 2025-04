Sospesa attività di un chiosco ad Acireale frequentato da pregiudicati

La Polizia di Stato ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività di un chiosco-bar situato nel centro di Acireale, a causa della sua frequentazione da parte di pregiudicati. Il provvedimento, che ha una durata di sette giorni, è stato emesso dal Questore di Catania in conformità con l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La decisione si è resa necessaria dopo numerosi controlli condotti dalla squadra amministrativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale, finalizzati a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza.

Secondo quanto emerso dalle ispezioni, il chiosco era divenuto un punto di incontro frequente per individui con precedenti penali, coinvolti principalmente in reati legati agli stupefacenti o segnalati come assuntori. In particolare, gli agenti hanno rilevato la presenza costante di soggetti con diversi trascorsi criminali, tra cui uno arrestato mesi fa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La vicinanza del locale a un’area pubblica frequentata da minori ha ulteriormente motivato l’intervento.

Il Questore ha ordinato la sospensione dell’attività per sette giorni come misura di sicurezza, con l’intento di ridurre il rischio di reati e contrastare l’uso di droghe tra i giovani. Tale provvedimento si inserisce nell’ambito delle prerogative previste dal TULPS e ha lo scopo di tutelare la comunità, dissuadendo comportamenti pericolosi e rafforzando il controllo del territorio.

© 2025 Riproduzione Riservata.

Stampa articolo

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁