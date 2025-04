Incidente sulla A20 tra Brolo e Rocca, tratto chiuso per rimozione mezzi

Un incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi ha causato la chiusura temporanea di un tratto della A20 Messina-Palermo, in direzione Palermo. L’incidente si è verificato tra lo Svincolo di Brolo e lo Svincolo di Rocca di Capri Leone.

La chiusura della carreggiata è stata necessaria per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Al momento non si hanno informazioni dettagliate sui feriti o sulle cause dell’incidente. « IN AGGIORNAMENTO »

