Concessione Mondello, Musolino: «Stop a logiche opache sulle spiagge»

La senatrice di Italia Viva e componente della Commissione parlamentare Antimafia, Dafne Musolino, interviene sulla revoca della concessione della spiaggia di Mondello alla società Italo-Belga, disposta dalla Regione Siciliana. In una nota, la parlamentare definisce il provvedimento «una vittoria importante per la legalità e per il nostro territorio», esprimendo soddisfazione per l’esito della vicenda.

Musolino ha inoltre riconosciuto il ruolo svolto da Ismaele La Vardera e Matteo Hallissey, sottolineando come l’attenzione mantenuta sul caso abbia contribuito a far emergere criticità legate alla proprietà e alla gestione dello stabilimento balneare. La protesta, inizialmente focalizzata sull’installazione di tornelli e staccionate ritenute inaccettabili, avrebbe condotto, secondo la senatrice, a verifiche più approfondite sulla titolarità della concessione.

Per l’esponente di Italia Viva, l’episodio non può essere considerato isolato. «È necessario procedere con accertamenti rigorosi e generalizzati su tutte le concessioni demaniali», afferma, evidenziando l’esigenza di chiarezza sull’identità dei concessionari formali e sui soggetti che gestiscono effettivamente le attività. Il caso Italo-Belga, aggiunge, dimostrerebbe il rischio di situazioni analoghe non ancora emerse.

Nel contesto dei danni provocati dal ciclone Harry lungo le coste della Sicilia orientale, Musolino ritiene legittima la richiesta del comparto balneare di sospendere i termini per le nuove gare. Tuttavia, avverte che «il congelamento non deve trasformarsi in un alibi per rinviare una riforma strutturale della gestione del demanio marittimo», ribadendo la necessità di tutelare le coste come bene pubblico.

