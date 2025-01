Sequestrate Marijuana e Sigarette Elettroniche con THC, due arresti

A Catania, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante hanno arrestato due uomini, di 20 e 33 anni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due catanesi, già noti alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, gestivano una rete di vendita “selezionata” e organizzata su ordinazione. L’attività si svolgeva in un appartamento nei pressi di viale Vittorio Veneto, utilizzato come base operativa per le consegne a domicilio e il ritiro diretto.

Gli investigatori, impegnati nel monitoraggio del traffico di stupefacenti, avevano individuato il modus operandi dei pusher. Nel pomeriggio, verso le 18:00, i militari hanno osservato i movimenti degli spacciatori che effettuavano lo scambio droga-denaro con i clienti nei pressi dell’abitazione, prima di rientrare.

Una volta confermati i sospetti, i Carabinieri hanno fermato uno dei due uomini mentre rincasava con 30 euro appena ricevuti. Successivamente, hanno eseguito una perquisizione nell’appartamento. L’ingresso nell’abitazione ha richiesto la forzatura della porta, poiché il complice, insospettito dal ritardo del socio, si era barricato.

Durante l’operazione, il 33enne ha tentato di disfarsi della droga lanciando un borsello dalla finestra, che è stato recuperato dai militari all’esterno. Al suo interno vi erano 360 grammi di marijuana e due sigarette elettroniche modificate con THC. Inoltre, nell’appartamento sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e 220 euro in contanti.

L’irruzione ha coinciso con l’arrivo di due clienti che, ignari della presenza delle forze dell’ordine, hanno chiesto “30 euro di fumo”. Alla vista dei tesserini dei Carabinieri, i due hanno confermato il funzionamento del sistema di ordinazione, basato su contatti telefonici per definire quantità e tipologie di droga.

Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria, e i due uomini sono stati posti ai domiciliari.

