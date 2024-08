Il ritorno del Joe Amoruso Jazz Festival a Campofelice

Il 19 agosto a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, avrà inizio il Joe Amoruso Festival, evento inserito nel circuito del Castelbuono Jazz Festival e dedicato alla memoria di Joe Amoruso, talentuoso pianista, tastierista e compositore, noto per la sua collaborazione con Pino Daniele. Scomparso prematuramente all’età di 60 anni, Amoruso viene omaggiato con una serie di concerti che si terranno in Piazza Garibaldi, con ingresso gratuito e inizio alle ore 22:00.

Il festival si aprirà lunedì 19 agosto con “Un’orchestra a sei Corde” di Francesco Buzzurro, chitarrista acustico di fama internazionale, la cui tecnica, ispirata alla musica classica e arricchita da un profondo legame con il jazz e l’improvvisazione, lo ha reso un riferimento nel panorama musicale. Il programma proseguirà il 20 agosto con il live “Da Morricone a Stevie Wonder”, eseguito dall’armonicista e compositore Giuseppe Milici, mentre il 21 agosto sarà dedicato a “Singing with a swing” di Tony Piscopo.

A settembre, il festival vedrà la partecipazione di Daria Biancardi, che si esibirà il 2 settembre con il suo spettacolo “Soulful Night With”, caratterizzato da un’impronta soul di grande impatto. La conclusione dell’evento, il 3 settembre, sarà affidata alla Piccola Orchestra Nick La Rocca.

Joe Amoruso, già ospite in passato del Castelbuono Jazz Festival, si è distinto nel panorama musicale contemporaneo per il suo impegno nel jazz, collaborando con artisti di rilievo come Tony Esposito, Billy Cobham, Bob Berg, Mike Stern, Don Cherry, Naná Vasconcelos, Richie Havens, Gato Barbieri, Alphonso Johnson, Mel Collins, James Senese e Tullio De Piscopo. Il festival rappresenta un tributo alla sua straordinaria carriera e un’occasione per rivivere la sua musica attraverso le performance di artisti d’eccezione.

