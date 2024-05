Sicurezza sul lavoro: verso un tavolo permanente di coordinamento

Durante un recente incontro, l’assessore regionale al Lavoro ha discusso con i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl l’importanza di creare un tavolo permanente per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo incontro ha segnato l’inizio di un processo che coinvolgerà diverse parti interessate, comprese le organizzazioni sindacali e datoriali, i vertici dell’Inps e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, oltre ai rappresentanti degli altri assessorati competenti.

L’iniziativa ha come obiettivo principale l’istituzione di un forum continuo che permetta un monitoraggio costante e un coordinamento efficace delle politiche per la sicurezza sul lavoro. Secondo quanto riportato dall’assessore, è fondamentale “istituire un tavolo permanente per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. Questo tavolo avrà il compito di riunire periodicamente tutte le parti coinvolte per affrontare in modo coordinato e sinergico le problematiche relative alla sicurezza lavorativa.

Durante la riunione, è stato sottolineato come la cooperazione tra tutti gli attori sia essenziale per raggiungere risultati concreti e duraturi. L’assessore ha annunciato che riferirà al presidente della Regione le conclusioni dell’incontro, evidenziando le necessità improrogabili di un intervento sinergico. In particolare, verrà richiesta l’istituzione del tavolo permanente e la programmazione dei primi incontri operativi, per iniziare a lavorare immediatamente sulle priorità individuate.

L’incontro ha rappresentato un passo significativo verso il rafforzamento delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, ponendo le basi per una collaborazione stretta e continuativa tra istituzioni, sindacati e imprese. La presenza dei vertici dell’Inps e dell’Ispettorato nazionale del lavoro garantisce un approccio integrato e una supervisione adeguata delle iniziative che verranno adottate.

La creazione di questo tavolo permanente è vista come una risposta necessaria e urgente alle sfide attuali nel campo della sicurezza lavorativa, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e prevenire incidenti e malattie professionali.

