Scomparso uomo di 79 anni, ricerche in corso a Barcellona

L’appello della famiglia sui social per ritrovare Paolo Catanesi.

Paolo Catanesi, 79 anni, affetto da demenza senile, è scomparso da due giorni a Barcellona Pozzo di Gotto. La famiglia lancia un appello sui social per aiutare nelle ricerche.

Paolo Catanesi, 79 anni, è uscito di casa venerdì 4 agosto alle 11.15 a Barcellona Pozzo di Gotto e da allora risulta disperso. Affetto da demenza senile, la sua scomparsa ha scatenato l’ansia e le ricerche da parte dei concittadini e delle forze dell’ordine.

L’appello della famiglia per ritrovarlo è diventato virale sui social media, con la speranza di ricevere segnalazioni utili alla sua individuazione. Le telecamere di videosorveglianza della zona sono state attentamente setacciate dalle forze dell’ordine nella speranza di ottenere indizi sulla sua direzione.

Testimoni oculari hanno segnalato di averlo avvistato mentre vagava per il comune, ma da quel momento non si hanno ulteriori notizie sulla sua posizione. La tempestività riveste un ruolo fondamentale nelle ricerche, poiché nonostante Paolo sia in buona salute fisica, la demenza senile gli impedisce di esprimersi verbalmente in maniera compiuta.

La famiglia ha fornito alcuni numeri di contatto, 3460425830, 3208140332, 3401786893, 3397864018, affinché chiunque abbia informazioni possa comunicarle direttamente alle forze dell’ordine. La collaborazione della comunità è essenziale per ritrovare l’uomo scomparso e garantirne il ritorno ai suoi cari.

© Riproduzione riservata.