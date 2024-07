Cocaina ed eroina negli slip: segnalato 42enne di Adrano

Durante un controllo di routine del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno fermato un’autovettura con due uomini, rispettivamente di 42 e 45 anni, che hanno subito mostrato segni di nervosismo. Il comportamento sospetto ha indotto i poliziotti ad approfondire l’ispezione del veicolo e delle persone a bordo. Nel corso di questo controllo, dagli slip del 42enne sono cadute due bustine di plastica, una contenente cocaina e l’altra eroina. Entrambe le sostanze sono state immediatamente sequestrate dagli agenti.

Il 42enne ha confessato di essere un consumatore abituale di droghe, specificando che la cocaina e l’eroina erano destinate a uso personale. A seguito di questa ammissione, i poliziotti hanno segnalato il caso alla Prefettura di Catania per le sanzioni accessorie previste dalla legge. Tra le misure adottate, la patente di guida dell’uomo è stata ritirata in attesa di ulteriori provvedimenti.

L’episodio mette in luce le continue attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine di Adrano per contrastare il fenomeno della droga nella zona. La collaborazione tra polizia e prefettura si rivela fondamentale per gestire e reprimere situazioni di questo tipo, garantendo sicurezza e rispetto delle leggi.

La vicenda del 42enne di Adrano sottolinea l’importanza di un monitoraggio costante del territorio e di una pronta reazione delle autorità di fronte a comportamenti sospetti, contribuendo in modo significativo alla lotta contro l’uso e la diffusione di sostanze stupefacenti.

